Lutz Bendler aus Wanzleben überrascht mit einem exotischen Gartenprojekt: Er baut Bananen an, die zum ersten Mal Blüten treiben. Wie gelingt ihm das und was sind seine Tipps?

In Wanzleben wachsen jetzt Bananen

Klimawandel in der Börde?

Der japanische Bananenbaum im Garten von Lutz Bendler in Wanzleben überragt mit seinen über vier Metern Höhe die Laube.

Wanzleben. - Schon weithin ist der über vier Meter hohe Bananenbaum in der Kleingartensparte „Frieden“ zu sehen. Er ist der ganze Stolz von Lutz Bendler, der hier seit sechs Jahren seine eigene Scholle bewirtschaftet. Seit vier Jahren baut er auch Bananen an. Warum ist das so?