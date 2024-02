In der Sparkassenfiliale in Seehausen gibt es ab sofort eine Live-Box. Über diese können Kunden persönlich mit Mitarbeitern sprechen – auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Bankberatung per Bildschirm in Seehausen

Seehausens Ortsbürgermeister Eckhard Jockisch spricht in der Sparkassenfiliale über die Live-Box mit Bankberaterin Celina Fischer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seehausen. - Zweimal in der Woche ist die Sparkassenfiliale in der Stadt Seehausen für die Kunden geöffnet – dienstags, mittwochs und freitags ist sie geschlossen. Dann treffen die Seehäuser eigentlich auch niemanden an, den sie einmal persönlich ansprechen können.