Verkehrsdebatte Bürger in der Region Wanzleben fordern generell Tempo 30 in Ortschaften

Die Debatte um zeitlich begrenzte Tempo-30-Zonen in den Ortschaften der Region Wanzleben geht weiter. In einer Volksstimme-Umfrage auf Facebook sprachen sich zahlreiche Bürger für die Einrichtung einer solchen Zone in Remkersleben aus, allerdings als ständige Lösung. Die Einheitsgemeinde ist inzwischen mit der Polizei wegen Geschwindigkeitskontrollen im Gespräch.