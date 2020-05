Die Arbeit des Fördervereins der Grundschule "Friedrich von Matthisson" in Hohendodeleben leidet unter Corona.

Hohendodeleben l „Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie spüren alle gesellschaftlichen Bereiche. Auch die Vereinsarbeit, egal wo, leidet darunter“, sagt Andreas Strehlow, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule „Friedrich von Matthisson“ Hohendodeleben. Durch den Shutdown und der damit verbundenen Schulschließung kamen die gesamten Aktivitäten des Vereins zum Erliegen. Eine nicht alltägliche Situation, wie Strehlow einschätzt. Sitzungen des Vorstandes seien mittlerweile auf Telefonkonferenzen umgestellt worden und fänden vom Homeoffice aus statt.

„Wegen der Einschränkungen und Kontaktbeschränkungen mussten wir unseren Frühjahrsputz am 28. März und unsere Frühjahrs-Altpapiersammlung am 17. April ersatzlos streichen“, bedauert Strehlow. Die ersten beiden Höhepunkte des Jahres 2020 fielen damit buchstäblich einem Virus zum Opfer.

Momentan laufe der Betrieb in der Grundschule „Friedrich von Matthisson“ Hohendodeleben wieder an, allerdings unter besonderen und beschränkten Bedingungen. Kontaktreduzierung, Abstandsregelung und Hygienemaßnahmen stünden nach den Worten des Fördervereinsvorsitzenden jetzt auf der Tagesordnung. Der Förderverein konnte noch am Anfang der Pandemie die Unterrichtsräume und die Toiletten mit Desinfektions-Spendern ausrüsten. Diese können perspektivisch auch als Seifenspender genutzt werden.

Bilder Der Blühstreifen für Insekten steht in voller Blüte. Er bietet Nahrung für Bienen, Hummeln und andere Insekten. Die Hohendodeleber Schüler...



„Wir als Förderverein werden die Zeit bis Anfang Juni noch abwarten, um die Situation und die weitere Vorgehensweise zu bewerten“, kündigt Strehlow an. Der Verein gehe davon aus, dass das aktuelle Schuljahr bis zu den Sommerferien unter Corona-Bedingungen beendet werde und die Schulförderer keine weiteren Aktionen bestreiten und Projekte wie Ausflüge unterstützen könnten. „Zeit für Überlegungen und Planungen für Neues“, gewinnt Andreas Strehlow der außergewöhnlichen Situation noch etwas Positives ab.

Der Förderverein der Grundschule Hohendodeleben hofft, den mittlerweile traditionellen Sponsorenlauf im September auf dem Sportplatz des Dorfes bestreiten zu können. Die sportliche Veranstaltung, bei der die Mädchen und Jungen um Geld von Sponsoren aus der Elternschaft, der Verwandtschaft und der lokalen Wirtschaft möglichst viele Runden laufen, ist für Freitag, 18. September, geplant. Der Sponsorenlauf auf dem Sportplatz des SV Hohendodeleben steht unter dem Motto „Runde für Runde – Eine runde Sache“. Umrahmt werden soll er wieder von einem Familienfest für Groß und Klein. Allerdings stehe die Durchführung noch „in den Sternen“, wie der Förderverein einschränkt.

„Ruhe und Entschleunigung haben aber auch etwas Gutes: Unsere Blühstreifen auf dem Schulgelände steht in voller Blüte“, freut sich Strehlow. Die Natur kehre zurück und biete den verschiedensten Insekten ein üppiges Nahrungsangebot. Das Naturprojekt „Biene, Hummel & Co“ nimmt immer weiter Gestalt an. Jetzt fehle nur noch wieder „richtiges Leben“ an der Grundschule „Friedrich von Matthisson“ Hohendodeleben.