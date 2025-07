Wernigerode/sr. - Musik liegt in der Luft: Was gern als hohle Floskel verwendet wird, trifft dieser Tage in Wernigerode tatsächlich zu: Noch bis zum Sonntag, 6. Juli, sind 20 Chöre aus elf Nationen in der Harzstadt zu Gast. Sie präsentieren sich im Rahmen des 13. Internationalen Johannes-Brahms-Chorfestivals.

Einen ersten imposanten Eindruck der musikalischen Gäste gab es am Donnerstagnachmittag bei einer Chorparade durch die Innenstadt zum Marktplatz. Dort findet auch erstmals der Höhepunkt des Festivals statt, das Abschlusskonzert samt Preisverleihung und Chorparty. Los geht es am Samstag um 18 Uhr.

Bis dahin ist der Veranstaltungskalender für Musikfans noch prall gefüllt. So wird bis einschließlich Sonntag zu Freundschaftskonzerten eingeladen - an mehreren Plätzen im Stadtgebiet und darüber hinaus. Der Großpreiswettbewerb startet Samstag um 14 Uhr im Konzerthaus Liebfrauen.