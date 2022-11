Dart am Start: Neue Abteilung legt los

Die Darts fliegen nun auch regelmäßig in Eilsleben. Dies mit sportlich durchaus hohen Ambitionen – und der Eilsleber Sportverein (ESV) hat eine weitere Abteilung im Portfolio.

Das Spieldomizil der ESV-Darter kurz vor der Fertigstellung. Mittlerweile ist es so hergerichtet, dass gespielt werden kann. Geworfen wird in der "alten Spielo" immer montags und donnerstags von 17 bis 21 Uhr.

Eilsleben - Neben Sportplatz und Mehrzweckhalle nutzt der ESV künftig noch eine dritte Spiel- und Trainingsstätte: die ehemalige Spielothek in der Ernst-Thälmann-Straße. Dort firmiert fortan die neue Dartabteilung des Vereins. Die Räumlichkeiten wurden in den vergangenen Monaten unter großem Engagement der Mitglieder auf Vordermann gebracht. Jetzt ist der Wurftrupp soweit, die Pfeile fliegen zu lassen. Eine Einweihungsfeier soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr stattfinden.