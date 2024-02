Das ehemalige Hortgebäude in Altenweddingen soll saniert werden. Für dieses Vorgehen sprach sich der Sozialausschuss jetzt aus. Was ist geplant?

Vor den Beratungen in der Grundschule Altenweddingen besuchten die Mitglieder des Sozialausschusses und die Besucher der Sitzung das ehemalige Hortgebäude schräg gegenüber.

Osterweddingen. - Das ehemalige Hortgebäude in Altenweddingen soll für die Betreuung von Kindern genutzt werden. Diesem Vorschlag aus der Verwaltung stimmte der Sozialausschusses bei seiner Sitzung am Montag einstimmig zu. Mit ihrem Votum schloss sich der Ausschuss der Ansicht der Verwaltung an, dass bei einem weiteren Leerstand Vandalismus drohe und das Gebäude dem Verfall preisgegeben sei.