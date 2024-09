Auszeichnung Das Sülzetal ehrt seine Ehrenamtler

Die Gemeinde Sülzetal zeichnet in der Kirche in Langenweddingen Ehrenamtler aus. Sie alle verbindet – in ihren unterschiedlichen Bereichen – der Wunsch etwas für das Miteinander zu leisten. Das sind die Geehrten und dafür wurden sie ausgezeichnet.