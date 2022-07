Debatte um das liebe Geld geht in Wanzleben die nächste Runde

Wanzleben - Die Empfehlung des Ausschusses ist speziell bei den Kleingärtnern nicht gut angekommen. Für sie bedeutet die Steigerung von bislang drei Cent pro Quadratmeter auf in fünf Jahren 28 Cent eine erhebliche Teuerung. Mit der Umsetzung würde Wanzleben die einsame Spitze in ganz Sachsen-Anhalt übernehmen und doppelt so teuer wie beispielsweise die Landeshauptstadt in Sachen Kleingartenpacht werden.