Denksportler in der Wanzleber Bibliothek

Wanzleben - Wenn Karl-Heinz Rudolph auf die DDR-Zeit zurückblickt, dann wird er in Sachen Schachsport leicht wehmütig. „Da gab es in vielen Orten Schachvereine“, erinnert er sich. „Sogar in Wanzleben hatten wir einen davon.“ Heute ziehen Vereine in Oschersleben und in Magdeburg-Ottersleben die Wanzleber Spieler an, wenn diese aktiv sein wollen.