Der Weihnachtsmann kommt nach Domersleben

Der Weihnachtsmarkt in Domersleben war zwar etwas kleiner als sonst, dennoch schaute der Weihnachtsmann vorbei.

Domersleben - Wenn auch der Weihnachtsmarkt 2021 in Domersleben nur in abgespeckter Version vor dem Schafstall stattfinden konnte, der Weihnachtsmann ist trotzdem in den Bördeort gekommen. Schließlich wollte er auf keinen Fall die Eröffnung des neuen Spielplatzes auf dem benachbarten Schafhof verpassen. Er freute sich gemeinsam mit den vielen anwesenden Kindern über das nun vollendet Leaderprojekt des Fördervereins Domersleben. Außerdem hatte er allerhand Süßigkeiten im Gepäck, die der „bärtige Alte“ alias Eckhard Kiel fröhlich verteilte.