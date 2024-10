Sülldorf. - Der Verein „Festhalle Sülldorf“ schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem bilanztechnischen Plus ab. Diese positive Entwicklung verdankt der Verein maßgeblich den Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen und den Vermietungen für Veranstaltungen. Durch kleinere Investitionen wurde die Halle in ihrem Erscheinungsbild wieder ein Stück attraktiver. Dies sind die beiden Kernbotschaften aus der Mitgliederversammlung, die am vergangenen Sonnabend in der Halle unter der Leitung des Vorsitzenden Sascha Ritter stattfand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.