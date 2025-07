Tourismus in Magdeburg stärken Startschuss ist gefallen: Premier Inn startet Bauarbeiten für erstes Hotel in Sachsen-Anhalt

In der Magdeburger Innenstadt tut sich was: An der Himmelreichstraße setzt die britische Kette „Premier Inn“ ein ambitioniertes Projekt um. In den kommenden Monaten soll hier ein neues Hotel entstehen.