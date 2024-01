Zwei Männer, die im Zuckerdorf geklaut haben, sind als Teil einer Diebesbande auf der Flucht. Sie haben in Klein Wanzleben im Supermarkt Zigaretten geklaut.

Diebesbande ist in der Region Wanzleben unterwegs

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klein Wanzleben/Seehausen/VS. - Im Supermarkt in Klein Wanzleben hat kürzlich offensichtlich eine Diebesbande zugeschlagen. Drei haben zu der Zeit einen Supermarkt in Klein Wanzleben betreten. Eine der Personen verwickelte die Mitarbeiterin im Kassenbereich in ein Gespräch und versuchte sie hierdurch abzulenken.