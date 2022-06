Seit drei Tagen: Kein Internet in Wanzleben, Oschersleben und der Westlichen Börde

Wanzleben - Am vergangenen Sonnabend zwischen 18.30 Und 19 Uhr war plötzlich Feierabend, DNS:Net-Kunden in den Regionen Oschersleben und Wanzleben sowie in Krottorf waren mit einem Mal von der Außenwelt abgeschnitten. Weder das Telefon noch das Internet sagten auch nur einen Mucks. Am Montag war die Störung noch nicht behoben.