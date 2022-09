Drackenstedts Kirchenfassade bald wieder schick und dicht

Die Hülle der Nicolaikirche in Drackenstedt erfährt derzeit eine Frischzellenkur. Die Sanierung der Fassade soll noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden, eine weitere Maßnahme steht bereits auf der Agenda.

Drackenstedt - Hübsch ist anders. Aber so ist das nun mal, wenn eine Baustelle eingerichtet ist – erst recht, wenn sie nach außen hin sichtbar und so groß wie eben eine Kirche ist. Bauzäune, Container, ein Gerüst und meterlange Planen prägen das Bild am Dorfplatz und machen deutlich: Das Gotteshaus geht etwas Größeres vonstatten.