Den Abschluss des Programms der kunterbunten Kindershow in der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Langenweddingen bildet vor über 300 Besucherinnen und Besuchern ein Tanz der Spatzen-Gruppe mit Pompons.

Langenweddingen - Zähnefletschende Tiger und tänzelnde Pferde, bunte Tücher aus dem Nichts und farbenfrohe Tänze, Luftblasen ohne Ende und Luftballons an jedem Pfeiler: Über 300 Besucherinnen und Besucher nutzten die Chance und sahen sich die kunterbunte Kindershow der Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Langenweddingen am Freitag an. Jede der Kita-Gruppen und sogar eine Tanzformation mit Ehemaligen hatte etwas für diesen besonderen Nachmittag auf dem Außengelände der Kita einstudiert.

Los ging's mit den Kindern aus der Häschengruppe. Zu dem Lied „Halli, Hallo – wie schön, dass ihr alle da seid. Jetzt geht’s los mit der Kindershow“ wurden sie in kleinen Wagen auf die Fläche zwischen dem Gebäude der Kita und dem Spielbereich gezogen. Alle von ihnen klatschten und sangen begeistert mit.

Könige, Feen und ein ganzer Zirkus

Anschließend kam die Gruppe der Mäuschen. Hier waren alle Kinder wie Könige und Feen verkleidet und zeigten einen Tanz. Die Bienchen- und die Käfergruppe hatte sich die kunterbunte Zirkuswelt als Motto ausgesucht. Hier traten Clowns, Tiger, Akrobaten, Jongleure, Dompteure und Zauberer auf. Zum „Körperteilblues“ zeigte die Igel-Gruppe im Anschluss ihre Interpretation eines Tanzes zu dieser Melodie. Zum Abschluss folgte die Spatzen-Gruppe mit ihrem Pompons-Tanz.

Wie sehr die Kinder in der Kita Spatzennest im Mittelpunkt stehen, zeigt sich schon alleine daran, dass wie selbstverständlich das gesamte Programm des Nachmittags mit den Darbietungen der Kinder begann. Erst danach kamen die Leiterin der Kita und die Vorsitzende des Fördervereins nach vorne und begrüßten mit wenigen Worten die Gäste.

Natürlich gibt es bei der kunterbunten Zirkusshow in der Kita „Spatzennest“ in Langenweddingen auch eine Dressur-Nummer mit Pferden. Foto: Udo Mechenich

Für Simone Böckelmann ist es das erste Sommerfest als Leiterin der Kita in Langenweddingen. Sie löst Conny Eisenkolb ab, die sie in ihrer Begrüßung neben der Vorsitzenden der Fördervereins der Kita, Nicole Schladitz, herzlich begrüßte. „Das ist unser Kinder-, Sommer- und Theaterfest – alles gleichzeitig“, erklärte sie. Es sei einfach wunderschön, wenn „alle zusammenkommen, und dann sogar auch noch Kinder aus dem Hort vorbeischauen. Die haben extra einen Tanz einstudiert, schon seit September.“ Einfach alle hätten bei der Vorbereitung des Festes mitgewirkt. Das sei sagenhaft, meinte sie.

Schladitz betonte, wie sehr sie sich darüber freue, „wie viele Menschen das Fest besuchen. Wahnsinn, mit so vielen Gästen hatten wir nicht gerechnet.“ In ihrer kurzen Ansprache stellte sie sich als Vorsitzende des Fördervereins vor und erklärte kurz die Aufgaben des Vereins. „Bei all unseren Aktionen sind wir für jede neue aktive und passive Hilfe dankbar.“

Unzählige Helfer

Auch Sabine Hornemann, Mitglied im Förderverein, packte beim Aufbau mit an. „Mein einjähriger Friedrich und mein vierjähriger Conrad besuchen die Kita hier in Langenweddingen. Das Schöne an solch einem Fest ist doch, dass so viele Eltern und Kinder zusammenkommen und nicht nur mal eben schnell am Eingang beim Abgeben oder Abholen zusammenstoßen.“ Ihr Sohn Conrad sei morgens schon ganz früh wach gewesen, da er bei dem Programm die Rolle des Zirkusdirektors übernommen habe. „Seine ersten Worte waren gleich nach dem Aufstehen: Willkommen, willkommen – meine lieben Gäste zur Zirkusshow der Käfergruppe!“

Am Grill stand Sascha Dornlieden, der Papa von Matteo (2), und half mit. „Ich mache das für die Kinder, Familie, Freunde, Bekannte. Es ist schön, wenn hier im Ort mal wieder alle zusammenkommen. Nur wenn alle ein wenig mit anpacken, kann es funktionieren.“

Auch der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner, schaute bei der Kindershow des Spatzennests in Langenweddingen vorbei: „Das Sommerfest in der Kita hier ist eine feste Tradition. Hier packen der Förderverein und die Eltern sowie das ganze Kita-Team mit an. Das ist eine runde Sache. Nur so sind solch wunderbare Feste zu schaffen. Hier kann ich nur Danke sagen. Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, hier beim Sommerfest mit dabei zu sein.“

Sogar sechs Mädchen aus dem Hort hatten, als ehemalige Besucherinnen der Kita, einen Tanz einstudiert. Foto: Udo Mechenich

Im Anschluss an das Programm der Kinder und die zwei Ansprachen lud Leiterin Böckelmann alle Gäste dazu ein, die Angebote drinnen und draußen zu nutzen. Es gab eine lecker riechende Grillstation und eine schier endlose Kuchentheke für die großen Besucherinnen und Besucher. Die Kleinen konnten sich auf einer Hüpfburg und einem Karussell austoben, ihr Glück beim Goldschürfen und der Schatzsuche versuchen. Aber auch Schmink- und Tattoo-Stand waren mit dabei. Natürlich gab es eine Tombola. Für Groß und Klein rollte später noch ein Eis-Wagen vor.

Die Einnahmen des Sommerfestes am Kuchenbasar, der Grilltheke, der Tombola und die Spenden gehen komplett an den Förderverein der Kindertagesstätte.