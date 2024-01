Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wanzleben. - Für die Arbeit des Sanitätsdienstes des DRK-Kreisverbandes Wanzleben gibt es wohl kein besseres Beispiel aus die aktuelle Hochwasserlage in vielen Bundesländern – so auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. In einem solchen Fall kommen nämlich die Retter auch zum Einsatz.