Video: Bauer in der Krise - Familienbetrieb in Magdeburger Börde kämpft um Ernte   

Wanzleben - Die Landwirte in Sachsen-Anhalt haben derzeit viel zu tun. Nach der Getreideernte steht in den kommenden Wochen etwa die Mais- und Kartoffelernte auf dem Programm. Für eine Erntebilanz ist es zwar noch zu früh, dennoch werden die Erträge wahrscheinlich auch in diesem Jahr unter dem Durchschnitt bleiben. Dabei hatte etwa Öko-Landwirt Jonas Schulze Niehoff bei Wanzleben in der Magdeburger Börde im Frühjahr noch Hoffnung auf eine gute Ernte.