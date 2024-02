Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Streikposten standen am 15. Februar den ganzen Tag vor dem Eingangstor des Edeka-Zentrallagers im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen.

Edeka-Mitarbeiter streiken in Osterweddingen

Streikposten standen gestern ab 3.30 Uhr morgens am Eingangstor des Edeka-Zentrallagers im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen.

Osterweddingen. - Seit 3.30 Uhr am Donnerstagmorgen haben Verdi-Streikposten am Eingangstor des Edeka-Zentrallagers im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen Stellung bezogen. Alle Mitarbeiter wurden von den Gewerkschaftlern angesprochen, sich am Streik zu beteiligen und nicht den Arbeitsplatz aufzusuchen. Der Streikposten wurde bis 15 Uhr aufrecht erhalten.