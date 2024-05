Das Eilsleber Freibad läutet am Pfingstwochenende die Saison ein. Gestartet wird direkt mit dem Neptunfest. Mit der Eröffnung sind dann auch wieder Anmeldungen für den Schwimmkurs im Sommer möglich.

Eilsleben startet in die Freibadsaison

Die Frühschwimmergruppe wird am kommenden Sonnabend wohl wieder die erste Gästeschar im Eilsleber Freibad bilden, ehe dann um 11 Uhr das Neptunfest und damit die Badesaison beginnt.

Eilsleben. - „Der Termin mit dem Gesundheitsamt ist immer nochmal ein Bauchschmerzenmoment“, sagt Lucas Veckenstedt. Der Bademeister des Eilsleber Freibads hat in den zurückliegenden Wochen viel Fleiß in die Saisonvorbereitung gesteckt. Keine gänzlich einfache Aufgabe, „weil das Bad und die Technik ja doch ziemlich in die Jahre gekommen sind; da ist man dann schon etwas kribbelig, wenn die Prüferin kommt.“