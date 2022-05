Jung und Alt gemeinsam Eilsleber Tagespflege unternimmt Abstecher in jugendliche Gefilde

Wieso eigentlich nicht mal den örtlichen Jugendclub ansteuern und ein bisschen Pep in den Alltag bringen? So haben sich das Besucher und Betreuer der DRK-Tagespflege in Eilsleben gedacht und dort vergnügliche Stunden verbracht.