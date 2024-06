Cornelia Feldheim geht im kommenden Jahr in den Ruhestand. Damit nimmt sie nach einer langen Berufslaufbahn Abschied vom Bördestadion und „Connys Sportlerheim“.

Ein Leben für die Gastronomie in Wanzleben

Wanzleben. - In Wanzleben ist der Name Cornelia Feldheim ein Begriff. Die Gastronomie-Expertin hat sich über lange Jahre eine guten Ruf erarbeitet. Jetzt bereitet sie sich auf den Gang in den Ruhestand vor. Damit wird sie sich aus „Conny Sportlerheim“ im Bördestadion verabschieden. Wann ist das aber der Fall und wie geht es hier weiter?