Bauhof der Einheitsgemeinde Wanzleben Einzelteams arbeiten im Corona-Modus

Mit Beginn der Corona-Pandemie hat sich auch die Arbeit der 31 Angestellten im Bauhof der Einheitsgemeinde Wanzleben verändert. Eigentlich gibt es seit 2018 einen zentralen Standort in Klein Wanzleben. In der Regel gehen jetzt aber Teams von bis zu vier Mitarbeitern dezentral an die Erledigung der Aufgaben.