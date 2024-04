Auch beim 11. Triathlon in Wanzleben wird es wieder großräumige Sperrungen durch Polizei und freiwillige Feuerwehr geben. Die Athleten sind dann im Bereich des Bördestadions und in Richtung Bottmersdorf und Klein Germersleben unterwegs.

Wanzleben. - Der mittlerweile 11. Wanzleber Sparkassentriathlon wird am Sonntag, 7. Juli, ausgetragen. Derzeit läuft die Anmeldephase für die traditionelle Veranstaltung, an der Jedermann teilnehmen kann. Was erwartet die Starter und Besucher aber an diesem Tag?