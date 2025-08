Eine Dreileberin ist immer wieder auf der Pilgerstrecke unterwegs. Dabei lernt sie Länder, Landschaften und Menschen kennen. Nun lässt sie andere an ihren Erfahrungen teilhaben.

Sarah Mechenich am Ortseingang von Santiago de Compostela.

Dreileben/UMI. - Was treibt Sarah Mechenich bei ihren Wanderungen an und was bedeutet der Jakobsweg für sie?