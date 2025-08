Salzwedel - Der ICE hält in den kommenden acht Monaten in Salzwedel und bietet schnelle Verbindungen nach Berlin, Hamburg und Lüneburg. Das ist an sich eine sehr gute Nachricht. Doch trifft das leider nicht auf jeden Bahnkunden zu. Schwerer haben es in dieser Zeit die Berufspendler von Salzwedel nach Magdeburg. Für sie wird auf einer wichtigen Verbindung am Morgen eine Teilstrecke durch den ICE ersetzt, was zu deutlich höheren Fahrtkosten führt, da die Deutsche Bahn (DB) das Deutschlandticket auf der Strecke Salzwedel-Stendal im ICE nicht akzeptiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.