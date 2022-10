Feuerwehr Eilsleben/Ummendorf hat das Ziel vor Augen, das Tor noch nicht

Eilsleben - Außer Tritt gerät das Großprojekt am Eilsleber Ortsausgang in Richtung Ummendorf auf den letzten Metern wohl nicht mehr. Gleichwohl ist auch der Zieleinlauf nicht gänzlich frei von Reibung, wie Obere-Aller-Pressesprecher Thomas Malcher gegenüber Volksstimme durchblicken lässt: „Die gegenwärtige Situation in der Welt hatte und hat natürlich auch Auswirkungen auf das Projekt Feuerwehrhaus Eilsleben.“ Nichtsdestotrotz sei das Ende abzusehen, ohne dass noch größere Hürden im Weg stünden: „Wir liegen in einem vertretbaren zeitlichen Rahmen. Die letzten Aufträge für WC-Trennwände, Bodenbelags- und Fliesenarbeiten sowie Tor- und Zaunanlage sind erfolgt. Die Arbeiten sollen im Oktober weitgehend beendet sein.“