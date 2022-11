Auf der Zielgeraden Feuerwehr Eilsleben/Ummendorf opfert viel Freizeit fürs neue Domizil

Sie buffen, was das Zeug hält, um ihre neue Heimstatt schmuck zu bekommen und sie noch in diesem Jahr in Nutzung nehmen zu können. Seit Wochen schon sind die Mitglieder der Feuerwehr Eilsleben/Ummendorf dafür unentwegt im Einsatz.