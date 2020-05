Am Freitag kamen die Kameraden in einem Mehrgeschosser zum Einsatz. Foto: H. Uhlenhaut

Die Kameraden der Wanzleber Feuerwehr hatten am Wochenende einiges zu tun.

Wanzleben (vs/car) l Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wanzleber Innenstadt haben Kameraden der Wanzleber Feuerwehr am Freitagabend (22. Mai) die Nachkontrolle übernommen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Entstehungsbrand an einem Sofa bereits gelöscht, nachdem er Hilferufe aus der betroffenen Wohnung vernommen hatte. Rauchmelder befanden sich in der Wohnung nicht.

Er alarmierte die Feuerwehr, die dann das Sofa aus der Wohnung brachte, Nachlöscharbeiten vornahm und das leicht verrauchte Treppenhaus des Mehrgeschossers durchlüftete. Acht Kameraden waren mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Der Bewohner der Brandwohnung wurde an den Rettungsdienst übergeben.

Der nächste Einsatz ließ nicht lange auf sich warten, diesmal ging es am Sonnabendmorgen (23. Mai) auf die Autobahn 14. Hier war in der Ausfahrt Magdeburg-Stadtfeld in Fahrtrichtung Schwerin eine 150 Meter lange und ein Meter breite Ölspur mit Ölbindemittel abzustumpfen. Dieser Einsatz dauerte für die 17 Einsatzkräfte etwas mehr als eine Stunde.