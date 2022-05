Feuerwehr in Altenweddigen: Im Ernstfall wird der Spreizer ausgepackt

Beim „Tag der Feuerwehr“ in Altenweddingen hatten die Brandschützer alles aufgefahren, was sie zu bieten haben.

Altenweddingen - Zusammen mit ihrer 3-jährigen Enkelin Leoni aus Schwaneberg sind Oma Petra und ihr Mann Kurt zum Tag der Feuerwehr ans Gerätehaus in der Haferbreite gekommen. Leoni probiert sich gleich am Übungshaus der Jugendfeuerwehr aus. Mit einem dünnen Schlauch zielt sie auf die Fenster in dem drei Meter entfernt stehenden Holzmodell. Eines nach dem anderen klappt um.