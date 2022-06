Brandschützer Feuerwehren üben in Wanzleben in einem Gas-Unternehmen den Ernstfall

Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren müssen auch in der Einheitsgemeinde Wanzleben auf alles vorbereitet sein. Daher hat der zweite Zug – gemeinsam mit einem professionellen Unfalldarstellungsteam des DRK-Kreisverbandes Wanzleben – einen Großeinsatz auf einem Betriebsgelände in der Sarrestadt simuliert, der es in sich hatte.