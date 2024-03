In Osterweddingen hat in der Nacht zu Sonntag eine Gartenlaube lichterloh gebrannt. Mehrere Feuerwehren des Sülzetals eilten zu dem Einsatz, der sich nicht allzu einfach gestaltete.

Freiwillige Feuerwehren im Sülzetal löschen Brand in Osterweddingen

Feuer in der Börde

Mehrere Feuerwehren des Sülzetals sind am späten Sonnabendabend zu einem Brand in einer Gartensparte ausgerückt.

Osterweddingen - In Osterweddingen hat es in der Nacht zum Sonntag, 24. März einen Brand gegeben. Wie die Feuerwehr des Ortes mitteilt, wurden die Wehren aus Osterweddingen, Langenweddingen, Dodendorf und Sülldorf am Sonnabend gegen 21.18 Uhr durch Sirene und Funkmeldeempfänger zu einer Gartensparte nach Osterweddingen gerufen.

Tief in der Sparte drinnen brannte eine Gartenlaube lichterloh. „Es musste eine Schlauchleitung von zirka 250 Metern Länge verlegt werden“, heißt es von der Feuerwehr. Und: „Durch die gemeinsamen Anstrenungen aller beteiligten Einsatzkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.“

Weil die Drehleiter der Osterweddinger Feuerwehr gerade in der Werkstatt ist, rückte zur Unterstützung die Drehleiter aus Wanzleben an. Gegen 22.30 Uhr konnten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute den Einsatz beenden und in ihre Gerätehäuser zurückkehren.

Bereits am Vormittag waren 42 Mitglieder der Feuerwehren aus Sülzetal-Süd - Langenweddingen, Osterweddingen, Sülldorf und Dodendorf - fleißig gewesen. Bei einer Übung im alten Gebäude der Grundschule Altenweddingen hatten sie einen Großeinsatz geprobt, bei dem es unter anderem galt, möglichst schnell 17 Kinder aus einem brennenden Haus zu retten. So waren die ehrenamtlichen Kräfte fast den gesamten Sonnabend im Einsatz gewesen.