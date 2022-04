Frühjahrsputz beim Reitverein in Wanzleben

Wanzleben - Auch beim Reitverein Wanzleben hat am Sonnabend der Frühjahrsputz auf dem Programm gestanden. Dabei wurden Arbeiten auf dem Gelände und in der Reithalle vorgenommen. Beteiligt waren etliche der 70 Vereinsmitglieder und freiwillige Helfer. Schon am 30. April steht das erste Event bei den Reitern an. Sie laden ab 19 Uhr zum Maifeuer ein, welches eine Stunde nach dem Start von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wanzleben entzündet wird. „Damit wird bei uns traditionell die Grüne Saison eingeläutet“, sagt Kathrin Müller vom Reitverein. Weiter geht es am 1. Mai mit einem Familientag für Mitglieder. Vom 2. bis 4. September gibt es das Dressur- und Springturnier und am 17. und 18. September steht das Vierkampfturnier mit Sichtung für den Bundesvierkampf an.