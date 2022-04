Wahlen Fünf Bürgermeister in der Oberen Aller

Stephan Löffler wird neues Oberhaupt der Gemeinde Hötensleben, Marko Bader gewinnt das Votum in Wefensleben, in Eilsleben muss ein zweiter Wahlgang ohne Beteiligung des Amtsinhabers entscheiden. So lauten die vorläufigen Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen vom Sonntagabend.