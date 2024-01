In einem ersten Anlauf hat das Landesverwaltungsamt den Bau einer Geflügelmastanlage in Stemmern verboten. Die Hintergründe.

Geflügelmast: Warum eine neue Anlage in Stemmern nicht gebaut werden darf

STEMMERN. - Das Landesverwaltungsamt hat in einer ersten Stellungnahme den Bau einer Geflügelmastanlage in Stemmern abgelehnt. Die Agrar- und Milchhof Stemmern GmbH will dort eine Anlage mit 350.000 Tieren bauen.