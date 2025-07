Machtmissbrauch im Rathaus? Kommentar zum Vorwurf gegen Frau des Bürgermeisters: Fragwürdiges Krisenmanagement des Bürgermeisters

Der Frau des Bürgermeisters in Staßfurt wird ein massives Überschreiten von Kompetenzen vorgeworfen in ihrem Ehrenamt im Rathaus. Der Bürgermeister selbst schweigt bisher dazu und hat sich damit in Erklärungsnot begeben.