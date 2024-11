Wanzleben. - Die Aktion Wunschbaum der Verwaltung der Einheitsgemeinde Wanzleben ist in ihre nächste Phase gestartet. Ab sofort können Spender Weihnachtsgeschenke für Kinder von bedürftigen Familien erwerben und in Wanzleben abgeben.

Den Startschuss für die aktive Phase haben am gestrigen Montag Bürgermeisterin Grit Matz (CDU) und die Verwaltungsmitarbeiter gegeben – und zwar mit der offiziellen Eröffnung des namensgebenden Wunschbaums im Rathaus. Der bunt geschmückte Baum steht hier neben dem Einwohnermeldeamt und trägt 90 Sterne.

Jeder einzelne Stern steht dabei für den Wunsch eines Kindes, welcher in Erfüllung gehen soll. Die in diesem Jahr hohe Anzahl an Wünschen ist zusammengekommen, weil die Einrichtungen, die bei der Aktion mitmachen, Anmeldezettel ausgelegt haben. So beteiligen sich wieder das Soziale Zentrum „Alter Bahnhof“, das Kinder- und Jugendzentrum Eilsleben und das Kinder- und Jugendzentrum „Tenne“ des DRK-Kreisverbandes Wanzleben. Außerdem ist das Kinderhaus „Rübeland“ aus Seehausen mit dabei. Die Meldungen sind von den jeweiligen Verantwortlichen geprüft worden und wurden bei der Stadtverwaltung eingereicht. Über das DRK Wanzleben werden naturgemäß weitere Kinderbetreuer berücksichtigt. Der Wunschbaum steht dieses Jahr erneut unter dem Motto „Helfen vor der Haustür“ und stellt bereits die fünfte Auflage der Aktion dar.

Von der ersten Auflage an war die Beteiligung recht groß. Im Schnitt haben immer 60 bis 80 Kinder aus bedürftigen Familien auf diese Weise Weihnachtsgeschenke bekommen. Die 90 Wünsche 2024 stellen praktisch einen neuen Höhepunkt dar.

Sterne mit Wünschen

„Der Trend kommt nicht überraschend“, sagt Barbara Schürmann vom Sozialen Zentrum „Alter Bahnhof“ des DRK in Wanzleben. „Die derzeitige wirtschaftliche Lage führt dazu, dass viele Dinge für bedürftige Familien unerschwinglich werden.“

Dabei sind die Wünsche der Kinder absolut moderat. In diesem Jahr stehen Plüschtiere, Kleidungsstücke sowie die üblichen Klassikern wie Autos und Puppen auf den Wunschsternen. Die sind anonym verfasst, so dass der jeweilige edle Spender nur den Vornamen liest und den Wunsch erfüllt. Der Wert liegt dabei bei etwa 20 Euro.

Das kann auch ab sofort losgehen. Schon zum Start haben sich die ersten Spender eingefunden. Die Sterne selber sind im Vorfeld traditionell von den Kindereinrichtungen der Stadt bereitgestellt worden. Das heißt: Kinder haben die Sterne für bedürftige Kinder gebastelt.

Der Wunschbaum ist auf der Wartefläche vor dem Einwohnermeldeamt zu finden und zu den Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich. Bis zum Freitag, 13. Dezember, läuft die Abgabefrist für die Geschenke. Sie können gleich am Empfang im Rathaus abgegeben werden. Kurz vor Weihnachten werden die Geschenke dann an die Partner-Organisationen übergeben, so auch am Dienstag, 17. Dezember, im Sozialen Zentrum in Wanzleben.