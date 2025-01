Osterweddingen. - Mit einem 24-stündigen Auftaktstreik hat die Kommunikationsgewerkschaft des Deutschen Postverbandes (DPVKOM) gestern ab 7 Uhr ihre Streikwoche begonnen. Die zentrale Forderung in der Tarifrunde sind mindestens acht Prozent mehr Lohn. Mehr als 300 Beschäftigte nahmen am Paketzentrum in Gewerbegebiet Osterweddingen an dem Streik teil. Bundesweit sollen in den kommenden Tagen weitere Streiks folgen.

