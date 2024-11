Profikoch Danny Wienbeck aus der Börde spendet den Gewinn aus der RTL-Show „Deutschland grillt den Henssler“ an einen Verein in seinem Heimatort. Das Geld soll für einen Rasentraktor investiert werden.

Domersleben/Magdeburg. - Gemeinsam mit Schwimmer und Olympiasieger Lukas Märtens hat der Magdeburger Traditionskoch Danny Wienbeck, der im Hotel Ratswaage arbeitet und in Domersleben wohnt, Starkoch Steffen Henssler „gegrillt“. Das geschah in der RTL-Sendung „Deutschland grillt den Henssler“, die jetzt auf dem Sender ausgestrahlt wurde.

„Deutschland grillt den Henssler“: Lukas Märtens und Koch bei RTL-Show dabei

Die Domersleber haben sich natürlich an dem bewussten Tag, an dem die RTL-Show ausgestrahlt wurde, gespannt vor den Fernseher gesetzt und dem Team Märtens und Wienbeck ordentlich die Daumen gedrückt denn im Falle eines Sieges sollten sie nämlich die Nutznießer sein.

„Danny Wienbeck hat im Vorfeld bei unserem Sportverein angefragt, ob der nicht die Siegprämie spenden könne“, berichtet der Vereinsvorsitzende Frank Bunke. Den Kontakt hatte er über das Vereinsmitglied Danny Pinkernelle hergestellt. Dieser hatte ihm von den Bemühungen der Mitglieder erzählt, den Sportplatz und das Vereinsheim auf Vordermann zu bringen.

Darum kümmern sich die Domersleber seit dem Jahr 2022 intensiv, als sie den Vorschlag im Ortschaftsrat, den Sportplatz in Teilen zum Baugebiet umzuwandeln, noch einmal abwehren konnten. Seither hat sich auf dem Gelände viel getan und der verein gewann auch den Ausscheid beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ der Volksbank im Jahr 2023.

Erst kürzlich ist in Domersleben ein großes Schachspiel eingeweiht worden, zu dem Bürger des Orts und die Firma Idun Florist die Figuren gespendet haben. „Auch die Arbeiten am Sportverein laufen weiter“, sagt Frank Bunke. Das Preisgeld aus der RTL-Show kommt den Sportlern da nur recht. Sie wollen sich ohnehin einen Rasentraktor anschaffen, der gute 6.000 Euro kostet.

Preisgeld aus RTL-Show wird für Rasentraktor genutzt

Danny Wienbeck hat nun satte 4.000 Euro dazu beigesteuert – als das gesamte Preisgeld, welches er und Lukas Märtens gewonnen haben. „Als der Sieg feststand, ging die Nachricht wie ein Lauffeuer in unserer Whatsapp-Gruppe herum“, berichtet Frank Bunke. „Wir sind natürlich alle sehr glücklich darüber.“ Bei den Zuschauern aus dem Bördeort kam dabei noch besonders gut an, dass der Erfolg mit einem durchaus regionalen Gericht gelungen ist.

Das Team hat nämlich die Interpretation der „Toten Oma“ (lose Wurst) gekocht. Dabei handelt es sich um einen DDR-Klassiker aus Grütz- und Blutwurst. Die Jury, bestehend aus Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris, Starkoch Christian Rach und dem ehemaligen Fußballmanager Reiner Calmund zeigte zwei blaue Teller, nur Calmund mundete das Gericht scheinbar nicht so ganz. Steffen Henssler war damit jedoch geschlagen – also „gegrillt“ – wie es das Motto seiner Sendung auch aussagt.

Angelehnt an den Show-Dauerbrenner „Grill den Henssler“ tritt in der neuen Sendung „Deutschland grillt den Henssler“ der Starkoch Steffen Henssler gegen Teams aus Traditionsköchen und prominenten Paten aus allen 16 Bundesländern an. In vier Folgen stellen die Teilnehmer ihr kulinarisches Können auf einer Open-Air-Bühne unter Beweis, um den 52-Jährigen herauszufordern. Der Auftritt in Magdeburg war Teil der zweiten Folge.