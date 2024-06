Wanzleben/Oschersleben. - Den meisten Bürgern, die ihre Briefwahlunterlagen zugeschickt bekommen haben, sind die Fehler gar nicht aufgefallen. Einige jedoch haben sich beim Wahlbüro des Landkreises Börde gemeldet und auf insgesamt drei Fehler in den Listen hingewiesen. Wird die Wahl nun angefochten oder gar verschoben?

Der Volksstimme-Leser Hartmut Utecht aus Wellen hat bei der Sichtung des Wahlzettels für den Kreistag kurz gestutzt, als er die Liste der CDU-Kandidaten las. „Einen Tobias Telchow aus Remkersleben kenne ich nicht“, sagt er. „Aber einen Tobias Telschow schon.“ Deshalb griff er zum Telefonhörer und fragte in der Redaktion nach, ob da nicht ein Schreibfehler passiert sein könnte. Die richtige Schreibweise des CDU-Manns hatte der Wellener wiederum in der Auflistung der Kandidaten für den Ortschaftsrat in Remkersleben gefunden.

Nun stellte sich der Bürger die berechtigte Frage, ob ein Name, dem ein Buchstabe fehlt, Auswirkungen auf die Wahl an sich haben könne. Den Fehler und zwei weitere in den Listen zur Kreistagswahl bestätigt das Wahlbüro des Landkreises. So gab es einen weiteren Schreibfehler und ein Mal ist der falsche Ortsteil als Wohnort eines Kandidaten angegeben. „So etwas ist sehr ärgerlich“, sagt Wanzlebens Wahlleiter Christian Filly. „Aber diese Dinge passieren immer wieder und nicht nur im Landkreis Börde. Wenn es sich aber um solche minimalen Dinge handelt, werden Wahlzettel nicht neu gedruckt.“ Die Wahl werde deswegen auch nicht verschoben.

Letztendlich gehe es darum, ob der Wähler den Kandidaten zuordnen könne. Das mache schon die geringe Zahl der Hinweise aus der Bevölkerung deutlich. Das Wahlbüro prüft zudem, ob es nicht tatsächlich eine Person gibt, die so heißt, wie es der verfälschte Name auf dem Wahlzettel aussagt. „Ist das nicht der Fall, dann müssen auch die Wahlunterlagen nicht neu erstellt werden“, sagt Filly. „Es handelt sich um eine reine Formalie, wenn auch um eine in dem Fall bedauerliche.“ Als Grund für die Anfechtung einer Wahl genüge der Sachverhalt nicht.

Diese Fehler kommen tatsächlich immer wieder in ganz Deutschland vor. In der Vergangenheit sind Wahlen auch im Landkreis Börde aus den verschiedensten Gründen angefochten worden – stets erfolglos. Ein aktuelles Beispiel kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Da sind Namen von Kandidaten auf den Listen für die Europawahl falsch.

Wie kommt es aber zu solchen Pannen? Parteien und Bündnisse werden gebeten, ihre Listen möglichst persönlich einzureichen, allerdings können sie dies auch handschriftlich tun. Im Laufe der Anmeldungs- und Zulassungsprozesse schauen dann viele Augen auf die Listen.

Die Mitarbeiter des Wahlbüros fischen gewohnheitsmäßig auch noch so einige Fehler heraus, dennoch könne es auch Übertragungsfehler geben. Problematisch sei es, wenn ein völlig anderer Name auf der Liste auftauche oder gar aus einem Mann plötzlich eine Frau werde.