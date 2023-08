Wanzleben/Oschersleben - Das vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) geförderte Projekt Feldhamsterland ist abgeschlossen: Nach knapp fünf Jahren Einsatz für den bedrohten Nager in der Magdeburger Börde ist die letzte Kartierung für das Projekt erfolgt.

Dabei haben Freiwillige noch einmal im Rahmen der Projektarbeit nach Feldhamsterbaue auf den Feldern in der südlichen Börderegion gesucht. Entdeckt wurden dabei drei Baue bei Klein Wanzleben und in Ovelgünne. Die Naturschützer hatten eine Fläche von 82 Hektar zu beackern, die sie natürlich nicht komplett absolvieren konnten. Das Auffinden der Baue jedoch gilt als ein Erfolg.

„In den letzten Jahren haben wir mit vielen Mitstreitern gute Voraussetzungen für das Überleben der Feldhamster auf dem Acker geschaffen“, äußert sich Dr. Saskia Jerosch, Regionalkoordinatorin des Feldhamsterland-Projekts in Sachsen-Anhalt und Mitarbeiterin der Deutschen Wildtier-Stiftung. Rund ein Dutzend Landwirte, so auch in der Region Wanzleben und Oschersleben, denen der Artenschutz am Herzen liegt, wurden für eine Zusammenarbeit gewonnen, und auch die Ehrenamtlichen seien immer sehr motiviert aufgetreten. Sie würden laut der Regionalkoordinatorin gern weiterhin im Feldhamsterschutz arbeiten.

Vorhandene Populationen im Wachstum unterstützen

„Dass dieser Schutz mit unterschiedlichen Akteuren funktioniert, konnten wir im Rahmen der Projektzeit sehr gut aufzeigen“, sagt Jerosch. Ihr sei wichtig, dass der Austausch zwischen Naturschutz und Landwirtschaft auf Augenhöhe erfolge und die Arbeit sich eng an wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Feldhamsterschutz orientiert.

In der Magdeburger Börde, im nördlichen Harzvorland und im Köthener Ackerland wurde seit 2019 jährlich nach dem bunten Ackerbewohner gesucht. Freiwillige Helfer liefen dabei über 3000 Hektar Ackerfläche ab und legten auf über 500 Hektar Blühstreifen und andere hilfreiche Strukturen für Feldhamster an. In allen drei Naturräumen entdeckten die Naturschützer Regionen mit hohem Feldhamstervorkommen.

Mit Hilfe einer hamsterfreundlichen Landwirtschaft seien die Bestandsdichten gehalten und sogar verbessert worden. Von den etablierten Schutzmaßnahmen profitierten zudem viele andere Ackerbewohner wie Insekten, Feldhasen oder Feldlerchen.

Die Weltnaturschutzunion (IUCN) stuft den Feldhamster mittlerweile innerhalb seines gesamten Verbreitungsgebiets als „vom Aussterben bedroht“ ein. Lokale Wildpopulationen aus der zentralen mitteldeutschen Population, wie zum Beispiel in Nordwest-Sachsen oder in Südniedersachsen, sind bereits ausgestorben.

Zuchtprogramme in der Börde nicht notwendig

„Wenn wir es nicht schaffen, unsere Wildpopulation zu erhalten, müssen aufwendige Zucht- und Wiederansiedlungsprogramme auf den Weg gebracht werden. Aber noch haben wir die Chance, das Blatt zu wenden“, ist Saskia Jerosch zuversichtlich. In den durchsuchten Bereichen des südlichen Landkreises Börde sei so eine Wiederansiedlung nicht notwendig, da die Tiere nachgewiesen werden konnten. „Überhaupt wäre eine solche Aktion nicht nur aufwendig, sondern auch kostenintensiv“, betont die Koordinatorin.

Mit dem Projektende konzentrieren sich Dr. Saskia Jerosch und ihre Mitstreiter von der Wildtier-Stiftung nun auf den Bereich Köthen. Die Aktionen in der Börde werden künftig von der Stiftung Kulturlandschaft über den Bauernverband betreut.

Nach dem Projektende hat nun das Land Sachsen-Anhalt insgesamt 400000 Euro für Projekte zum künftigen Feldhamsterschutz – in den Regionen – bereitgestellt (Volksstimme berichtete). Diese Zusage hat Umweltminister Armin Willingmann (SPD) zu Wochenbeginn gegeben. Damit können dann Projekte und Kartierungen angegangen werden. Eine Verlängerung wurde für weitere Jahre in Aussicht gestellt.

Sind damit die einzelnen Verbände und Institution künftig auf sich gestellt? „Keineswegs“, sagt Jerosch. „Eine Zusammenarbeit auf der großen Fläche ist nicht nur wünschenswert, sondern auch essenziell.“ So wollen die bislang beteiligten Naturschützer auch wissen, wie es nun weiter geht in den Bereichen.

„Es geht darum, auch künftig Wissen und Erfahrungen auszutauschen“, betont sie weiter. „Es werden immer freiwillige Helfer gesucht, die die Folgeprojekte unterstützen.“ Diese Freiwilligen können sich unter der E-Mail s.jerosch@deutschewildtierstiftung.de melden. Die Arbeit der Stiftung Kulturlandschaft in der Börde läuft inzwischen schon, wie die Stiftung mitteilte.