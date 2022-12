Happe nagelt die Darts zum Triumph in Eilsleben

Gelungene Premiere für Eilslebens Dartriege: Das Turnier zwischen den Feiertagen erwies sich als ideale Einweihungsfeier. Der erste Sieger in der Vereinsgeschichte ist ein Einheimischer, wenn auch kein Vereinsmitglied.

Eilsleben - In der Darterszene der Region ist er längst geachtet und gefürchtet ob seiner Präzision und Nervenstärke. Mithin zählte er zum Favoritenkreis im 32-köpfigen Starterfeld, das um den allerersten per Turnier ausgespielten Dartpokal des Eilsleber Sportvereins (ESV) buhlte. Und Ringo Happe wurde seinem Ruf einmal mehr gerecht. Der Eilsleber hat als Premierensieger im neuen Dartlokal in der Ernst-Thälmann-Straße ein kleines bisschen Geschichte geschrieben.