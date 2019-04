Das Schill-Gefecht vor 210 Jahren ist Anlass für eine Jubiläumsfeier in Langenweddingen. Geplant ist unter anderem eine Ausstellung.

Langenweddingen l Ein bedeutsames Ereignis für das Sülzetal ist das 210. Jubiläum des Schill-Gefechts bei Dodendorf gegen die französische Fremdherrschaft. Es ist ein Fanal für die Zivilcourage der Menschen im Kampf um die Freiheit des Volkes und findet deutschlandweit Anerkennung. In Langenweddingen hat der Major Ferdinand von Schill mit dem anschließenden Sammeln seines Freikorps an der Tränke geschichtshistorisch ebenfalls seine Spuren hinterlassen.

Feier mit Kranzniederlegung

Aus diesem Anlass organisiert der Heimatverein „Die weddinger“ mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Langenweddingen ab dem zweiten Mai-Wochenende seine verschiedenen Veranstaltungen. Am Sonntag, 12. Mai 2019, beginnt um 10 Uhr eine Feierstunde mit festlicher Kranzniederlegung am Schill-Denkmal in Langenweddingen. Bei dieser Festveranstaltung spricht Professor Dr. Josef Kluba. Anschließend gibt es einen Frühschoppen am Sportplatz. Hierfür übernimmt die Feuerwehr Langenweddingen die Verantwortung.

Am Mittwoch, 15. Mai, hält ab 18 Uhr der Geschichtshistoriker Dr. Mathias Tullner einen Vortrag im örtlichen Bürgerhaus, Jubelberg 1. Das Thema lautet „Ferdinand von Schill und seine Rolle in der nationalen Erhebung gegen die französische Fremdherrschaft“.

Darüber hinaus bietet der Heimatverein eine Ausstellung im Bürgerhaus an. Der Titel der Ausstellung lautet „Schill und seine Rolle in den Befreiungskriegen um 1809“. Besichtigungen der Austellung im Bürgerhaus bietet der Heimatverein „Die weddinger“ jeweils mittwochs am 15., 22. und 29. Mai von 15 bis 16.30 Uhr möglich.