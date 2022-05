Hobbyfotograf Andreas Kobel aus Altenweddingen hat sich der Natur verschrieben

Altenweddingen - Der Altenweddinger Hobbyfotograf Andreas Kobel geht bei seinen Fototouren nicht mit einem festen Plan los. So funktioniere das bei ihm nicht. „Ich gehe immer in der Natur umher, um nichts zu suchen. So bietet mir die Natur einen unendlich großen Schatz an Fotomotiven. Dann setze oder lege ich mich an meine Stellen, immer wie es gerade kommt.“ Wichtig sei die absolute Regungslosigkeit. „So stelle ich für die Natur keinen Konkurrenten oder gar einen Feind dar.“