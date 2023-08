Die Kleingärtner in der Börde bauen allerhand südländische Früchte auf ihrer Scholle an. Hanfried Duchstein aus Dreileben toppt das alles in seinem Hausgarten. Er züchtet Melonen, Physalis, Bananen und Feigen , und das seit Jahren.

Dreileben - cc

Die Gärtner im südlichen Landkreis Börde sind ohne Frage sehr experimentierfreudig (Volksstimme berichtete). So werden in den Sparten in Oschersleben und Wanzleben die illustersten Südfrüchte angepflanzt. Was jedoch der Dreileber Hanfried Duchstein so alles in seinem Hausgarten gedeihen lässt, ist schon eine eigene Hausnummer.

„Ich habe schon seit Jahren etliche Versuche mit Melonen gemacht“, erzählt er. „Da gab es schon ganz gute Ernten.“ Das reicht dem Rentner jedoch nicht. Er baut Physalis, Bananen und Rizinus an und wagt sich sogar an Feigen. Derzeit trägt ein Baum ganz ordentlich Früchte und lässt eine reichhaltige Ernte vermuten. „Der Geschmack ist letztendlich nicht ganz so süß wie man das aus dem Laden eines Südfrüchtehändlers kennt, aber durchaus intensiv“, schätzt er ab. Dabei hat der den Feigenbaum in diesem Jahr ganz an die frische Luft gesetzt und der Erfolg gibt ihm Recht.

„Es ist schon erstaunlich, was heutzutage bei uns so gedeiht“, sagt er. Gewächse mit essbaren Früchten grenzen seine Leidenschaft für ungewöhnliche Pflanzen keineswegs ein. Auf dem Gelände findet sich ein Ginkgobaum, gleich neben einem Blauglockenbaum aus dem asiatischen Raum. „Wenn er blüht gibt es ganz wunderbare Farben zu sehen“, berichtet der begeisterte Hobbygärtner. Die besondere Leidenschaft teilen auch seine Nachbarn, denen er schon so manche besondere Pflanze überlassen hat, die sogar von seinem Grundstück aus zu sehen ist.

Bekannt geworden ist Hanfried Duchstein als mittlerweile sehr erfahrener Drohnenpilot, der mit seinen Fluggeräten in der Region unterwegs ist. „Gerade zu dem technischen Hobby ist die Gartenarbeit und die Freude über Pflanzerfolge ein schöner Ausgleich“, befindet er. „Experimentierfreudig war ich als Gärtner ohnehin schon immer.“