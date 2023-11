Auf der Bundesstraße 81 am Gewerbegebiert Osterweddingen gibt es eine Problemkreuzung. Warum sie gefährlich ist und was dagegen getan werden soll.

In Osterweddingen gibt es eine gefährliche Problemkreuzung

Vor Ort machen sich Verwaltungschef Methner und Polizeihauptkommissar Böschel ein Bild von der Situation an der Ampelanlage an der Bielefelder Straße.

OSTERWEDDINGEN. - In der Bielefelder Straße befindet sich an der Notanbindung an die Bundesstraße 81 eine Ampel. Diese Anlage musste die Verwaltung der Gemeinde Sülzetal aufbauen, weil große Lastwagen, die aus dem Gewerbegebiet heraus auf die Bundesstraße abbiegen wollen, auf die Gegenfahrbahn kommen, da sie sonst nicht die Kurve schaffen.