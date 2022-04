In Remkersleben und Klein Wanzleben gilt jetzt Tempo 30 während der Rübenkampagne

Das Landesverwaltungsamt hat einer Geschwindigkeitsbegrenzung aus Lärmschutzgründen von 30 Kilometern in der Stunde für die kommende Rübenkampagne zugestimmt. Diese wird in zwei Orten der Einheitsgemeinde Wanzleben durchgesetzt, und zwar in Klein Wanzleben und in Remkersleben.

Wanzleben - Im Zuckerdorf betrifft das einige Strecken entlang der Landesstraße 102, in Remkersleben geschieht das auf der Bundesstraße 246 a. Gültig wird die Begrenzung immer in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr sein. Damit ist zumindest die Minimalforderung erfüllt, die die Einheitsgemeinde im Auftrag der Ortsbürgermeister und des Stadtrates an das Land herangetragen hat. An den beiden betreffenden Strecken hat die Landesstraßenbaubehörde schon im Dezember die entsprechenden Messungen der Verkehrsströme vornehmen lassen. Die Zusage der Beschränkungen erfolgte durch das Landesverwaltungsamt erst am 25. März 2022.