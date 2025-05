In dem Bördeort wird am kommenden Wochenende der 880. Ortsgeburtstag gefeiert. An zwei Tagen geht es auf dem Festplatz hoch her. Außerdem gibt es einen großen Festumzug.

Remkersleben. - Im Jahr 1145 ist Remkersleben erstmals urkundlich erwähnt worden – auf einer päpstlichen Urkunde. Das ist Grund genug, dass 880-jährige Bestehens des Ortes zu feiern. Was wird den Besuchern alles geboten?

Eigentlich ist Remkersleben ja noch viel älter, mindestens 200 Jahre. Da fanden sich nämlich die ersten Siedler hier ein und errichteten ihre Hofstätten. 1145 war das Bördedorf schon ein recht florierender Ort, bei dem sich eine Salzquelle auch heute noch befindet. All diese Dinge und noch viel mehr haben die Ortschronisten zusammengetragen. Ihre Erkenntnisse werden zur Jahr-Feier natürlich auch der Öffentlichkeit vorgestellt.

Chronik wird präsentiert

So präsentiert Christian Becker 26 Bände der Chronik und viele weitere Bilder und Aufzeichnungen im Bürgerhaus. Er ist seit 2013 Chronist und zudem noch Chorleiter des Männer Gesangvereins „Freundschaft“. Auch dieser wird seine Stimmen erschallen lassen – und zwar gemeinsam mit den Frauen des Chors Eggenstedt/Seehausen. Das geschieht am Sonnabend, 17. Mai, auf dem Festplatz vor der Kirche um 14.30 Uhr.

„Wir singen Frühlings- und Seemannslieder und natürlich zum Abschluss ,Ein schöner Tag’, was ja dann auch wunderbar passt“, verrät Becker. Bis dahin ist an diesem schönen Tag aber schon einiges passiert in dem Bördeort. Denn bereits um 10 Uhr wird das festliche Treiben mit einem großen Umzug eröffnet. Die Teilnehmer werden sich schon ab 9 Uhr dazu aufstellen. Das können sie über die Moritz-Korn-Straße tun, die dann in den Feldweg übergeht, der als Bereitstellungsraum vorgesehen ist. Darsteller, Fußgänger und Zweiräder werden über den Lindenweg quasi einsortiert. Der Trommeltrupp aus Eggenstedt sorgt für die musikalische Begleitung.

Bundesstraße wird gesperrt

Letztendlich geht es dann pünktlich ab 10 Uhr einmal rund um den Ort, über die Bundesstraße 246a zurück über die Moritz-Korn-Straße und von dort aus auf den Festplatz. Die großen Fahrzeuge können dann am Rand des Feldweges abgestellt werden.

Ortsbürgermeister Martin Niemann (parteilos) weist noch einmal darauf hin, dass die Bundesstraße durch Feuerwehr von 10 bis 11 Uhr voll gesperrt wird. „Festgäste sollten sich also schon vorher einfinden und vielleicht am Eichplatz parken“, sagt er. Der Umzug sei auf der B246a ganz sicher gut zu bewundern. An ihm nehmen immerhin gut 200 Menschen teil, die dann auch in Trachten unterwegs sind.

Das Organisationskomitee, mit Mitglieder aus allen Vereinen hat im Prinzip die Planungen aus dem Jahr 2020 übernommen und modifiziert. Unterstützt wurden sie dabei durch Spenden und viele freiwillige Helfer, die alles vorbereiten. Auch der Feuerwehr-Förderverein spielt hier eine entscheidende Rolle. „Nun hoffen wir auf zahlreiche Gäste auch aus der Umgebung“, sagt Martin Niemann.

Frühschoppen mit Musik

Das Dorf präsentiert sich inzwischen bunt geschmückt, auch die Kinder der Kita haben ihre Einrichtung mit flatternden Bändern verziert. Auf dem Festplatz vor der Kirche ist natürlich schon vor der Mittagszeit einiges los. So gibt es eine Hüpfburg, Attraktionen für die Kinder und es wird für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt auch eine Gulaschkanone und ein Festzelt. Am Abend gibt es natürlich eine große Tanzveranstaltung. Am Sonntagvormittag spielt die Schermcker Blasmusik zum Frühschoppen auf.

Aber auch andere Jubiläen kann Remkersleben in diesem Jahr feiern. So wird die Kirche in diesem Jahr 170 Jahre alt. Seit 25 Jahren ist die restaurierte Orgel wieder spielbar, die im Jahr 2000 zu Ostern mit einem Konzert wieder geweiht wurde. Einige interessante Zahlen zum Männerchor hat Christian Becker auch noch parat. Das Durchschnittsalter liegt bei 74,3 Jahren. Die 16 Chormitglieder sind insgesamt gute 300 Jahre älter als ihr Ort, wobei Wolfgang Fleck mit 86 der älteste Sänger ist.