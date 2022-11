Immobilien In Ummendorf werden Baugrundstücke teurer

Der Ummendorfer Gemeinderat hat die avisierte Preiserhöhung für Grundstücke im Wohnbaugebiet „Kruggartenfeld“ per Grundsatzbeschluss bestätigt. Es bahnt sich allerdings an, dass damit noch nicht das letzte Wort in der Sache gesprochen wurde.